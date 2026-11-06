Sciopero treni Italo il 9 novembre: orari e fasce di garanzia

In vista della mobilitazione che interesserà il personale nella giornata di lunedì 9 novembre, l'azienda ha già segnalato quali treni saranno comunque in servizio. Per tutte le informazioni del caso si può contattare il numero gratuito 060708

Si preannuncia un inizio di settimana, il prossimo,abbastanza complesso per chi viaggia utilizzando i treni. Uno sciopero è stato proclamato, infatti, da parte del personale di Italo (Nuovo trasporto viaggiatori): la serrata è prevista dalle ore 2:00 di notte alle ore 23:59 di lunedì 9 novembre. Per tutte le informazioni necessarie, i viaggiatori possono contattare il numero gratuito 060708. L'azienda stessa ha già comunicato tutti i treni che saranno comunque garantiti durante la mobilitazione: la lista completa è consultabile cliccando qui.

Le mobilitazioni

Lo sciopero, come già dichiarato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, coinvolgerà le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti i cui lavoratori aderenti hanno deciso di fermarsi dalle ore 9:01 alle ore 16:59 proprio del 9 novembre. A ciò si aggiunge la protesta proclamata dalla Uilt-Uil che coinvolge il personale operativo degli equipaggi della società: qui il blocco scatta proprio dalle 2 della notte fino alle 23:59 della stessa giornata di lunedì.

Le regioni interessate

Lo sciopero riguarderà da vicino i collegamenti lungo gran parte del Paese. In particolare si potranno subire disagi in Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. L'azienda però, come detto, ha già ufficializzato la lista di treni che saranno regolarmente in servizio nonostante la mobilitazione del personale.



