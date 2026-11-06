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Sciopero treni Italo il 9 novembre: orari e fasce di garanzia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

In vista della mobilitazione che interesserà il personale nella giornata di lunedì 9 novembre, l'azienda ha già segnalato quali treni saranno comunque in servizio. Per tutte le informazioni del caso si può contattare il numero gratuito 060708

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Si preannuncia un inizio di settimana, il prossimo,abbastanza complesso per chi viaggia utilizzando i treni. Uno sciopero è stato proclamato, infatti, da parte del personale di Italo (Nuovo trasporto viaggiatori): la serrata  è prevista dalle ore 2:00 di notte alle ore 23:59 di lunedì 9 novembre. Per tutte le informazioni necessarie, i viaggiatori possono contattare il numero gratuito 060708. L'azienda stessa ha già comunicato tutti i treni che saranno comunque garantiti durante la mobilitazione: la lista completa è consultabile cliccando qui. 

Le mobilitazioni

Lo sciopero, come già dichiarato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, coinvolgerà le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti i cui lavoratori aderenti hanno deciso di fermarsi dalle ore 9:01 alle ore 16:59 proprio del 9 novembre. A ciò si aggiunge la protesta proclamata dalla Uilt-Uil che coinvolge il personale operativo degli equipaggi della società: qui il blocco scatta proprio dalle 2 della notte fino alle 23:59 della stessa giornata di lunedì.

Le regioni interessate

Lo sciopero riguarderà da vicino i collegamenti lungo gran parte del Paese. In particolare si potranno subire disagi in Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. L'azienda però, come detto,  ha già ufficializzato la lista di treni che saranno regolarmente in servizio nonostante la mobilitazione del personale. 

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