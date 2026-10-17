Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Padova, violenza sessuale su un minore nel bagno di un bar: un arresto

Cronaca

Il 13enne, figlio dei gestori del locale, è stato costretto a seguire l'uomo in bagno, dove è stato chiuso a chiave e molestato. Madre e padre, avvertiti dagli avventori,  hanno chiamato la polizia e sfondato la porta per liberare il ragazzino

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un 40enne pakistano, già con precedenti, è stato arrestato dalla squadra Mobile di Padova per aver commesso violenza sessuale nei confronti di un 13enne nel bagno di un bar della città euganea gestito dai genitori della vittima. I poliziotti si sono attivati dopo che era giunta una telefonata al 113 dal bar. A notare il ragazzino parlare con un adulto e poi ad accorgersi che non c'era più in sala è stato un avventore del locale, che ha quindi avvisato i genitori che stavano servendo dietro il bancone. Madre e padre si sono diretti con l'avventore nel bagno e, notando la porta chiusa dall'interno, hanno deciso di sfondarla interrompendo così l'azione dell'indagato in chiari atteggiamenti sessuali sul ragazzino.

Ragazzino trattenuto e chiuso a chiave in bagno

Nel frattempo sono giunte le 'volanti' e la Squadra Mobile che hanno fatto arrivare anche il 118 per soccorrere il 13enne in evidente stato di shock. Raccolta la testimonianza dei presenti e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio pubblico gli investigatori hanno ricostruito cosa era accaduto. E' emerso inoltre che il pakistano avrebbe trattenuto in bagno la vittima, chiudendo a chiave la porta, costringendola ad atti sessuali. Il 40enne è stato così ammanettato e accusato di violenza sessuale aggravata. L'uomo, regolare in Italia e residente in Emilia-Romagna, ha vari precedenti anche per atti contrari alla pubblica decenza. E' finito in carcere a disposizione della Procura della Repubblica. Il questore, Marco Odorisio, ha attivato l'Ufficio Immigrazione per l'avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno.

Approfondimento

Salute, abusi infantili lasciano una cicatrice nel cervello

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero scuola e blocco autotrasportatori: l'Italia protesta

Cronaca

Giornata ad alta tensione e a rischio paralisi per l'Italia, alle prese con l'ondata di scioperi...

Milano, incendio negli interrati di un supermercato: evacuati clienti

Cronaca

Il rogo è scoppiato intorno alle 17. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Le...

Sciopero scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia. FOTO

Cronaca

Si è tenuta oggi la sollevazione di docenti, dirigenti e personale ATA. Studenti e insegnanti...

13 foto

Maltempo, tornado a Marsala e Petrosino: morto il ferito grave

Cronaca

La vittima, Antonio Fortunato, 70 anni, stava viaggiando in auto con la moglie sulla Statale che...

Caos voli, Enav: "Ripristinata operatività al 100%"

Cronaca

Problemi alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo...

Cronaca: i più letti