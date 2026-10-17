La giornata di domenica segna l’arrivo della perturbazione atlantica. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in peggioramento a partire dal Nord-Ovest e poi sull'alta Toscana e su Sicilia e Calabria ionica. Attese piogge e locali temporali, diffusi e localmente più intensi su Liguria centrale e alto Piemonte. Modesto peggioramento anche sulla Lombardia e sull'Emilia più occidentale. Nuvolosità irregolare sul resto delle regioni. Calano le temperature con valori massimi attesi tra i 14-16 gradi di Aosta e Torino e 20-22 delle altre città.

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