Meteo, perturbazioni sull’Italia: temperature in calo e pioggia fino a venerdì. Ecco doveCronaca
Introduzione
L’Italia può dire addio all’anticiclone. Gli ultimi giorni di sole e temperature miti lasciano spazio all’arrivo di piogge diffuse. Una perturbazione atlantica porterà un peggioramento progressivo delle condizioni meteorologiche che si estenderà su gran parte del Paese nella prossima settimana. Bisogna aspettarsi anche un calo delle temperature fino a 4-6 gradi in poche ore e piogge persistenti che dureranno almeno fino a venerdì 23 ottobre. Il maltempo inizia già dal pomeriggio/sera di domani, domenica, 18 ottobre, a partire dal settore Nord-Ovest: piogge però anche in Toscana e sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria. Ecco le previsioni nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Le previsioni di sabato 17 ottobre al Nord
L’anticiclone inizia a lasciare la Penisola e lascia spazio alla perturbazione. In generale, la giornata trascorrerà serena anche se con cielo coperto su gran parte delle regioni. Il peggioramento inizia in tarda serata sulle Alpi e in Liguria con piogge sparse. Al Nord si registra un lieve calo termico diurno anche se, per la giornata odierna, le temperature si mantengono miti con valori massimi attesi tra i 20 e i 24 gradi su tutte le città.
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Le previsioni di sabato 17 ottobre al Centro e al Sud
Passaggio di nubi compatte invece sulle regioni del Centro Italia che però non saranno interessate da precipitazioni. Qui i valori massimi delle temperature sono compresi tra i 18 gradi di Campobasso e i 23-25 di Firenze e Roma. Pressione in diminuzione anche sulle regioni meridionali: la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono previste precipitazioni degne di essere menzionate, se non qualcuna debole sulla Sicilia centro orientale. Clima mite con valori massimi attesi tra i 17 gradi di Potenza e i 22-23 di Napoli e Palermo.
Le previsioni di domenica 18 ottobre al Nord
La giornata di domenica segna l’arrivo della perturbazione atlantica. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in peggioramento a partire dal Nord-Ovest e poi sull'alta Toscana e su Sicilia e Calabria ionica. Attese piogge e locali temporali, diffusi e localmente più intensi su Liguria centrale e alto Piemonte. Modesto peggioramento anche sulla Lombardia e sull'Emilia più occidentale. Nuvolosità irregolare sul resto delle regioni. Calano le temperature con valori massimi attesi tra i 14-16 gradi di Aosta e Torino e 20-22 delle altre città.
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Le previsioni di domenica 18 ottobre al Centro
Più asciutte le regioni del Centro: la giornata di domenica sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità, ma le precipitazioni interesseranno principalmente la Toscana più settentrionale, localmente la costa e poi la Sardegna meridionale. Le temperature restano più miti rispetto al Nord nonostante un lieve calo di uno o due gradi: valori massimi quindi compresi tra i 20-21 gradi con picchi fino a 24 gradi a Rome e Firenze.
Le previsioni di domenica 18 ottobre al Sud
Tempo in gran parte asciutto e parzialmente soleggiato al Sud. Il cielo sarà molto nuvoloso e la nuvolosità risulterà più compatta e associata a qualche pioggia sulla Calabria meridionale e localmente sul messinese tirrenico. Clima mite con valori massimi attesi tra i 19 gradi di Potenza e i 24 di Napoli e Palermo.
Le previsioni di lunedì 19 ottobre
La nuova settimana si aprirà con una perturbazione che colpirà tutta Italia. Da lunedì 19 ottobre il tempo si manterrà decisamente instabile al Nord-Ovest, con precipitazioni localmente intense su Piemonte occidentale e Liguria. Temperature in calo: punte massime fino a 21 gradi a Milano, 16 a Torino, 20 a Genova. Maggiormente soleggiato sul resto del Paese, ma non sui settori ionici calabresi e siciliani dove ci saranno delle precipitazioni a carattere sparso. In tarda serata e nella notte successiva peggiora anche sulla Sardegna meridionale. Le regioni del centro si manterranno comunque più calde, con valori massimi fino a 25 gradi a Roma e Firenze. Condizioni di tempo a tratti instabile al Sud: piogge alternate a schiarite interesseranno i settori ionici calabresi e siciliani mentre altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Anche al meridione le temperature rimangono miti con punte massime fino a 25 gradi.
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La goccia fredda
Una goccia fredda scende progressivamente verso l’Italia. Il fenomeno, ossia un nucleo di aria polare-marittima molto instabile, ha cambiato direzione rispetto alle previsioni basate sull'analisi dei modelli matematici di rilevazioni della rete radar e satellitare: si è spostata più ad est del previsto di almeno 500 km e, di conseguenza, andrà a collocarsi sul Golfo del Leone, innescando forti venti sul versante tirrenico e ligure. Come spiegano i meteorologi de iLMeteo.it, l’arrivo della goccia fredda comporterà il severo peggioramento delle condizioni meteo, con il settore Nord-Ovest della penisola maggiormente esposto. Su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria sono attese precipitazioni diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale di forte intensità.
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