Due dipendenti della Cooperativa Bagnini di Cervia hanno denunciato per minacce di morte Lerry Gnoli, il 55enne già a processo per aver travolto e ucciso con una ruspa la turista Elisa Spadavecchia a Pinarella di Cervia nel maggio 2025 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due dipendenti della Cooperativa Bagnini di Cervia, sul litorale ravennate, hanno sporto denuncia ai carabinieri per minacce di morte a loro avviso pronunciate in spiaggia a Milano Marittima dal 55enne Lerry Gnoli, l'uomo che travolse e uccise con una ruspa nella vicina Pinarella di Cervia una turista sdraiata a prendere il sole. "Io a voi due vi mando al cimitero", avrebbe gridato Gnoli, secondo i due - il supervisore dei lavori in spiaggia e il suo vice -all'inizio della settimana verso le 12 dopo essere giunto a piedi sul posto. I due a quel punto si sarebbero subito allontanati in auto spaventati.

Sotto processo per l'omicidio di una donna L'Arma - secondo quanto riportato dal Resto del Carlino - ha già trasmesso il verbale all'autorità giudiziaria. Il 55enne Gnoli è sotto processo per l'omicidio colposo della 66enne vicentina Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa il 24 maggio 2025 dalla ruspa con la quale l'imputato stava spianando le dune. Per la Procura quel giorno il 55enne stava lavorando senza autorizzazioni, senza patente per via della revoca per un precedente omicidio colposo di un pedone, senza avere cantierato la zona e dopo avere assunto cocaina. I due che lo hanno denunciato, in quel momento erano impegnati nell'esame dei lavori di costruzione delle dune di riparo per le mareggiate invernali.