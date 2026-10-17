Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Investì e uccise una turista in spiaggia con la ruspa: nuova denuncia per minacce di morte

Cronaca

Due dipendenti della Cooperativa Bagnini di Cervia hanno denunciato per minacce di morte Lerry Gnoli, il 55enne già a processo per aver travolto e ucciso con una ruspa la turista Elisa Spadavecchia a Pinarella di Cervia nel maggio 2025

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Due dipendenti della Cooperativa Bagnini di Cervia, sul litorale ravennate, hanno sporto denuncia ai carabinieri per minacce di morte a loro avviso pronunciate in spiaggia a Milano Marittima dal 55enne Lerry Gnoli, l'uomo che travolse e uccise con una ruspa nella vicina Pinarella di Cervia una turista sdraiata a prendere il sole. "Io a voi due vi mando al cimitero", avrebbe gridato Gnoli, secondo i due - il supervisore dei lavori in spiaggia e il suo vice -all'inizio della settimana verso le 12 dopo essere giunto a piedi sul posto. I due a quel punto si sarebbero subito allontanati in auto spaventati.

Sotto processo per l'omicidio di una donna

L'Arma - secondo quanto riportato dal Resto del Carlino - ha già trasmesso il verbale all'autorità giudiziaria. Il 55enne Gnoli è sotto processo per l'omicidio colposo della 66enne vicentina Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa il 24 maggio 2025 dalla ruspa con la quale l'imputato stava spianando le dune. Per la Procura quel giorno il 55enne stava lavorando senza autorizzazioni, senza patente per via della revoca per un precedente omicidio colposo di un pedone, senza avere cantierato la zona e dopo avere assunto cocaina. I due che lo hanno denunciato, in quel momento erano impegnati nell'esame dei lavori di costruzione delle dune di riparo per le mareggiate invernali. 

Tornato libero da pochi giorni

Gnoli giusto nei giorni scorsi, dopo mesi trascorsi tra carcere e domiciliari, era tornato libero con obbligo di dimora nel comune cervese, divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 e obbligo di firma tre volte la settimana. La liberazione era arrivata in seguito alla scadenza dei termini custodiali rilevata dal giudice del dibattimento Piervittorio Farinella; le misure restrittive ora pendenti, erano state chieste a seguire dal Pm Lucrezia Ciriello con le difese (avvocati Vittorio Manes e Carlo Benini) che si erano riservate di fare ricorso al Tribunale della Libertà. Gli inquirenti ora, oltre ad accertare anche attraverso eventuali testimoni, il contenuto delle parole del 55enne, dovranno stabilire se in quel momento l'uomo si trovasse o meno ancora ai domiciliari.

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero scuola e blocco autotrasportatori: l'Italia protesta

Cronaca

Giornata ad alta tensione e a rischio paralisi per l'Italia, alle prese con l'ondata di scioperi...

Milano, incendio negli interrati di un supermercato: evacuati clienti

Cronaca

Il rogo è scoppiato intorno alle 17. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Le...

Sciopero scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia. FOTO

Cronaca

Si è tenuta oggi la sollevazione di docenti, dirigenti e personale ATA. Studenti e insegnanti...

13 foto

Maltempo, tornado a Marsala e Petrosino: morto il ferito grave

Cronaca

La vittima, Antonio Fortunato, 70 anni, stava viaggiando in auto con la moglie sulla Statale che...

Caos voli, Enav: "Ripristinata operatività al 100%"

Cronaca

Problemi alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo...

Cronaca: i più letti