I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di piazza Alberti intorno alle 17.30. Il metano è stato rilevato a livello stradale, nelle fognature e negli ingressi di due condomini che sono stati evacuati per precauzione. Tecnici al lavoro per intercettare la perdita

Fuga di gas in strada a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.20 in via Pasquale Villari, nella zona di piazza Alberti, a causa di una fuoriuscita di metano segnalata a livello stradale. Gli strumenti hanno rilevato la presenza di gas anche nelle fognature e negli ingressi di un paio di immobili: i due condomini sono infatti stati evacuati a scopo precauzionale mentre i vigili effettuano controlli e attendono i tecnici per effettuare gli scavi nel manto stradale e intercettare la perdita.