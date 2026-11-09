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Fuga di gas in strada a Firenze, evacuati due condomini: vigili del fuoco al lavoro

Cronaca
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I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di piazza Alberti intorno alle 17.30. Il metano è stato rilevato a livello stradale, nelle fognature e negli ingressi di due condomini che sono stati evacuati per precauzione. Tecnici al lavoro per intercettare la perdita

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Fuga di gas in strada a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.20 in via Pasquale Villari, nella zona di piazza Alberti, a causa di una fuoriuscita di metano segnalata a livello stradale. Gli strumenti hanno rilevato la presenza di gas anche nelle fognature e negli ingressi di un paio di immobili: i due condomini sono infatti stati evacuati a scopo precauzionale mentre i vigili effettuano controlli e attendono i tecnici per effettuare gli scavi nel manto stradale e intercettare la perdita. 

Esperti al lavoro

Con i vigili del fuoco è intervenuto anche il personale Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) che sta effettuando i controlli con gli strumenti di rilevamento a sua disposizione. Attivata la struttura delle maxi emergenze sanitarie. Sul posto anche la polizia locale, per la gestione della viabilità e per la rimozione di alcune autovetture parcheggiate sulla via, e il personale della Protezione civile comunale.

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