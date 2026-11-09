Caso Calissano, pm chiede oltre 7 anni per l'avvocato che gli sottrasse oltre 500mila euroCronaca
Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha chiesto una condanna a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni, già scontati con il rito abbreviato, per l'ex amministratore di sostegno dell'attore, Matteo Minna, accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d'ufficio
Sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. È la condanna chiesta dal pm Francesco Cardona Albini per l'avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno. La richiesta riguarda tutti e nove i capi d'imputazione contestati, tra i quali figurano peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. La procura di Genova ha chiesto anche la confisca di tutti gli importi, compresi quelli relativi a fatti prescritti.
L'accusa: "Sottratti oltre 500mila euro"
Secondo l'accusa, avrebbe sottratto oltre 500mila euro all'attore genovese Paolo Calissano e ingenti somme ad altri tre amministrati. Il legale avrebbe indotto Calissano a compiere atti giuridici pregiudizievoli per i propri interessi, tra cui versamenti a favore della società Autopark e il trasferimento di parte delle quote della stessa. La pena base indicata dal pm è di otto anni e nove mesi, aumentata per la continuazione fino a undici anni e otto mesi e successivamente ridotta per il rito a sette anni, nove mesi e dieci giorni.
Il 30 novembre la discussione delle parti civili
Nel procedimento sono coinvolti anche altri presunti soggetti danneggiati: una donna e tre imprenditori, costituiti parte civile insieme al fratello di Calissano, Roberto (l'attore era stato trovato morto nella sua abitazione a Roma il 31 dicembre 2021 dopo aver ingerito un mix di farmaci), assistito dall'avvocata Santina Ierardi, mentre gli altri truffati sono assistiti da Ilaria Tulino e Michele Franzosi. Il 30 novembre è prevista la discussione delle parti civili, il 14 dicembre parleranno i difensori di Minna, Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi. La sentenza è attesa per l'11 gennaio.
Processo a porte chiuse
Il procedimento si svolge a porte chiuse, ma l'imputato potrebbe chiedere nelle prossime settimane il passaggio all'udienza pubblica. Nel corso della requisitoria il pm, che ha parlato del medesimo 'modus operandi' di Minna, ha ricordato che alcuni episodi di peculato sono ormai prescritti, trattandosi di fatti che risalgono al 2013, ma ha chiesto la confisca di oltre un milione, di cui circa la metà riferibile alle somme sottratte a Calissano, anche in vista dei futuri procedimenti civili.