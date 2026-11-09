Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha chiesto una condanna a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni, già scontati con il rito abbreviato, per l'ex amministratore di sostegno dell'attore, Matteo Minna, accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d'ufficio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. È la condanna chiesta dal pm Francesco Cardona Albini per l'avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno. La richiesta riguarda tutti e nove i capi d'imputazione contestati, tra i quali figurano peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. La procura di Genova ha chiesto anche la confisca di tutti gli importi, compresi quelli relativi a fatti prescritti.

L'accusa: "Sottratti oltre 500mila euro" Secondo l'accusa, avrebbe sottratto oltre 500mila euro all'attore genovese Paolo Calissano e ingenti somme ad altri tre amministrati. Il legale avrebbe indotto Calissano a compiere atti giuridici pregiudizievoli per i propri interessi, tra cui versamenti a favore della società Autopark e il trasferimento di parte delle quote della stessa. La pena base indicata dal pm è di otto anni e nove mesi, aumentata per la continuazione fino a undici anni e otto mesi e successivamente ridotta per il rito a sette anni, nove mesi e dieci giorni.

Il 30 novembre la discussione delle parti civili Nel procedimento sono coinvolti anche altri presunti soggetti danneggiati: una donna e tre imprenditori, costituiti parte civile insieme al fratello di Calissano, Roberto (l'attore era stato trovato morto nella sua abitazione a Roma il 31 dicembre 2021 dopo aver ingerito un mix di farmaci), assistito dall'avvocata Santina Ierardi, mentre gli altri truffati sono assistiti da Ilaria Tulino e Michele Franzosi. Il 30 novembre è prevista la discussione delle parti civili, il 14 dicembre parleranno i difensori di Minna, Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi. La sentenza è attesa per l'11 gennaio.