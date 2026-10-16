Livorno, neonato morto a Cecina in un sacchetto. Aperta inchiesta

Il bimbo è stato portato in ospedale dai genitori. Secondo le prime ricostruzioni, la madre non si sarebbe accorta di essere incinta e il bimbo sarebbe nato prematuro in un bagno. Probabilmente era già morto all'arrivo al pronto soccorso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lo hanno messo in un sacchetto e lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina (Livorno), ma quando è arrivato il bimbo neonato era già morto. A portarlo, il padre e la madre, la quale, sotto choc, avrebbe riferito al personale medico di non essere stata a conoscenza della gravidanza. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Livorno, che ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso e stabilire se il bambino sia morto prima o dopo il parto.

Il parto in bagno Secondo quanto ricostruito finora, la donna, una trentenne residente fuori regione, si trovava in casa con il compagno quando ha iniziato ad accusare alcuni malesseri. Convinta che si trattasse di un disturbo legato alla digestione, sarebbe andata in bagno, dove avrebbe partorito. Dopo il parto, la coppia ha raggiunto in auto il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, portando con sé il neonato. I sanitari hanno immediatamente avviato gli interventi necessari, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il medico di turno ne ha constatato il decesso.

Indagano i poliziotti del commissariato di Cecina La madre è stata ricoverata per accertamenti. Le sue condizioni di salute sarebbero buone. Come previsto in circostanze di questo tipo, la struttura sanitaria ha informato le forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di polizia di Cecina hanno effettuato un sopralluogo in ospedale e raccolto le prime informazioni dal personale sanitario e dai genitori. In base alle prime valutazioni, il bambino sarebbe nato prematuro, con un’età gestazionale stimata tra le 30 e le 32 settimane. Si tratta, tuttavia, di una stima preliminare che dovrà essere verificata nell’ambito degli accertamenti medico-legali. Leggi anche Milano, neonato trovato in un sacchetto a Cinisello Balsamo