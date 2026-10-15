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"Riempi il piatto vuoto", iniziativa a Bologna per la Giornata mondiale dell'alimentazione

Cronaca

L’evento di sensibilizzazione e solidarietà, promosso da Terraperta ETS, si terrà sabato 17 ottobre in Piazza Maggiore a Bologna

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Torna “Riempi il Piatto Vuoto”, l’evento di sensibilizzazione e solidarietà in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Promossa da Terraperta ETS, l'iniziativa si svolgerà sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 18.30, in Piazza Maggiore a Bologna. L’edizione 2026 è la 16esima ma la prima firmata dalla nuova Fondazione, nata ufficialmente lo scorso 8 settembre, e porta in piazza un messaggio semplice: la fame non è una fatalità, ma il risultato di scelte e squilibri che si possono cambiare.

 

Un'installazione di pixel art urbana con i piatti di ceramica

Al centro dell’iniziativa, una grande installazione di pixel art urbana composta da circa 3.000 piatti di ceramica, realizzata con il contributo collettivo di volontari, cittadini e realtà del territorio. Il disegno, che popolerà il Crescentone di Piazza Maggiore, sarà firmato quest’anno dall’illustratrice Felicita Sala.

 

Ai quattro angoli dell’opera, volontarie e volontari coinvolgeranno i passanti in un percorso interattivo per sensibilizzare sul tema della fame e sulle sue cause profonde: la crisi climatica, i conflitti armati e le disuguaglianze che, insieme, mettono a rischio la sicurezza alimentare di milioni di persone.

 

“Prendersi cura della sicurezza alimentare di una comunità non è un atto di carità, ma di responsabilità collettiva verso una casa comune. Nel mondo il cibo non manca: a mancare sono equità e giustizia climatica. Con Riempi il Piatto Vuoto portiamo in piazza questa consapevolezza, perché ogni piatto che posiamo a terra racconta un impegno condiviso, da Bologna alla Karamoja” dichiara Francesco Tosi, Presidente di Terraperta.

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