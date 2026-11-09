Palermo, corteo funebre con petardi in centro per un pregiudicato

Un centinaio di persone ha sfilato in strada nella centralissima via Maqueda per le esequie di Emanuele Rubino, condannato in primo grado per tentato omicidio e deceduto per cause naturali da alcuni giorni. Il sindaco Lagalla: "Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I funerali di un pregiudicato per tentato omicidio, a Palermo, si sono trasformati in una manifestazione con lancio di petardi e un corteo funebre con un centinaio di persone, anticipato da ciclomotori rombanti con i guidatori senza casco, nell'area pedonale della centralissima via Maqueda, mentre alcune saracinesche di negozi venivano chiuse. I social hanno immortalato la scena, che ha visto molte persone spaventarsi, mentre i turisti osservano allibiti.

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Una condanna in primo grado per tentato omicidio Il corteo funebre era stato organizzato per Emanuele Rubino, un 36enne condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il tentativo di omicidio, nel 2016, di un uomo a cui aveva sparato alla testa, e che aveva subito altre condanne, tra cui una a 9 anni e mezzo per estorsione a commercianti stranieri. Rubino, deceduto alcuni giorni fa per cause naturali, da oltre un anno era ai domiciliari proprio per motivi di salute. Familiari e amici hanno accompagnato il feretro lungo via Maqueda e nel mercato Ballarò fino alla chiesa del Carmine, e solo l'intervento della polizia municipale ha impedito che il corteo proseguisse lungo l'arteria nel cuore della città, oltre i Quattro Canti. Le immagini, con i motorini che sfrecciavano davanti al corteo nel frastuono dei petardi, sono state rilanciate da numerosi profili social.