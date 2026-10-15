Un autotrasportaore è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari: l'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri e gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l'operaio non c'era più nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Cagliari e lo Spresal si stanno occupando di ricostruire tutta la tragedia e stabilire le responsabilità. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico e stabilire se tutte le procedure previste durante le operazioni portuali sano state rispettate.