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Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da tubi al porto industriale di Cagliari

Cronaca

A far scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'uomo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l'operaio, un autotrasportatore, non c'era più nulla da fare

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Un autotrasportaore è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari: l'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri e gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l'operaio non c'era più nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Cagliari e lo Spresal si stanno occupando di ricostruire tutta la tragedia e stabilire le responsabilità. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico e stabilire se tutte le procedure previste durante le operazioni portuali sano state rispettate.

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