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Minaccia sul web le donne che non portano il velo: 49enne denunciato a Castelnovo Monti

Cronaca

L’uomo, di origine marocchina, aveva pubblicato su TikTok un video dove, mostrando un coltello e un pacco di proiettili, si accaniva contro le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi. I carabinieri hanno perquisito la sua casa e sequestrato le cartucce e i bossoli mostrati nel filmato

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Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato dai Carabinieri di Castelnovo ne' Monti  per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito, le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori. I militari hanno perquisito la casa dell'uomo e sequestrato le cartucce e i bossoli mostrati nel filmato. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Reggio Emilia. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

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