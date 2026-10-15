Incidente sul lavoro a Chieti, 23enne muore in una cantina sociale

Il tragico incidente è avvenuto a San Panfilo di Scerni, mentre il 23enne stava lavorando con un macchinario. Per il giovane, studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale, non c'è stato niente da fare

Un giovane di 23 anni è morto questa mattina presto all'interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni, nel Chietino, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane, studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale, non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri, ed è presente anche il sindaco di Scerni Daniele Carlucci.