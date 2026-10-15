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Fabrizio Corona non si ferma all'alt dei Carabinieri: denunciato

Cronaca

L'episodio risale alla serata di ieri a Milano, all'angolo tra via Moscati e corso Sempione

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Nuovi guai per Fabrizio Corona: alla guida senza patente, viene intercettato da una pattuglia dei carabinieri, che gli intima l'alt. Lui lo ignora e prosegue la corsa. Inseguito dalla gazzella, si ferma settecento metri più avanti e viene subito raggiunto dalla radiomobile. L'episodio risale alla serata di ieri a Milano, all'angolo tra via Moscati e corso Sempione.

L'ex re dei paparazzi è stato denunciato per guida senza patente e fuga pericolosa. L'auto, un suv Land Rover, è stata sequestrata. 

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