Garlasco, Andrea Sempio a Sky TG24: "Spero di non arrivare a processo"

L'intervista esclusiva di Sky TG24 ad Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, la cui versione integrale andrà in onda alle 18. Ai microfoni della nostra Diletta Giuffrida, Sempio sottolinea: "Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine". E parlando della famiglia Poggi: "Loro hanno affrontato anni e anni e anni di processi. Vorrei solo abbracciarli"

Parlando della possibilità del suo rinvio a giudizio, Sempio commenta: "Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine. Che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremmo discutere di tutto e magari spiegare tutto".

Sempio: "Vorrei abbracciare la famiglia Poggi"

"Sono due anni che sono qua che diciamo che soffro - dice Sempio ai microfoni di Sky TG24, parlando della famiglia Poggi - ma loro hanno affrontato anni e anni e anni di processi. Quindi probabilmente la loro situazione è ancora più pesante della mia, poi loro comunque hanno perso una figlia. Mi sarebbe piaciuto incontrarli, non ho tanto da dire, ma manderei loro un abbraccio".