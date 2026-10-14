Circolazione ferroviaria fortemente rallentata nella serata di mercoledì 14 ottobre nel nodo di Roma, dove la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari ha provocato disagi tra Roma Tiburtina e Settebagni. I ritardi hanno raggiunto i 300 minuti per alcuni pendolari diretti in Umbria. Coinvolti anche numerosi treni in partenza dalla stazione di Roma Termini, con variazioni e cancellazioni. L'interruzione della circolazione ferroviaria è stata disposta nella serata per la presenza di persone segnalate sui binari. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, tra cui la Polizia ferroviaria.

Circolazione vorso la normalità

Dopo l'intervento, la circolazione sulla linea Alta velocità è ripresa gradualmente, mentre quella sulla linea convenzionale è rimasta rallentata. I disagi hanno interessato diversi collegamenti, con pesanti ripercussioni sui viaggiatori. La situazione è progressivamente rientrata nel corso della serata. La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità poco prima delle 23, dopo le interruzioni e i rallentamenti che avevano interessato il nodo ferroviario della Capitale.