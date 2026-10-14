Picchiato dal branco al Vomero, nel gruppo anche i figli di 2 agenti

Ci sono anche i due figli di altrettanti poliziotti tra i circa dieci giovanissimi, quasi tutti minorenni, protagonisti della violenta aggressione subita qualche giorno fa nel quartiere Vomero di Napoli da un uomo che durante una rissa è stato anche investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. Coordinati dalla procuratore per i minorenni Patrizia Imperato, i carabinieri hanno identificato complessivamente una decina di ragazzi, qualcuno solo da poco maggiorenne.

Come si è innescata la rissa

La vicenda, secondo quanto emerso finora, si è sviluppata in due momenti: una lite che ha visto due ragazzine scagliarsi contro una terza per un fidanzatino conteso, seguita dall'intervento di un ragazzo in sella a uno scooter, e dalla reazione del padre della giovane aggredita il quale, dopo avere appreso cosa era successo alla figlia, ha rintracciato l'aggressore e, scagliandosi contro di lui, ha innescato la reazione violenta degli amici del giovane. Questi, in gruppo, l'hanno pestato con calci e pugni prima e anche dopo l'incidente con il camion.