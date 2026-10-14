Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Picchiato dal branco al Vomero, nel gruppo anche i figli di 2 poliziotti

Cronaca

Crca dieci giovani, tra i quali i figli dei due agenti, sono stati identificati dai carabinieri per la violenta aggressione ai danni di un uomo, rimasto anche investito da un camion dei rifiuti. La vicenda è iniziata con una lite tra ragazzine per un fidanzato conteso

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Ci sono anche i due figli di altrettanti poliziotti tra i circa dieci giovanissimi, quasi tutti minorenni, protagonisti della violenta aggressione subita qualche giorno fa nel quartiere Vomero di Napoli da un uomo che durante una rissa è stato anche investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. Coordinati dalla procuratore per i minorenni Patrizia Imperato, i carabinieri hanno identificato complessivamente una decina di ragazzi, qualcuno solo da poco maggiorenne.

Come si è innescata la rissa

La vicenda, secondo quanto emerso finora, si è sviluppata in due momenti: una lite che ha visto due ragazzine scagliarsi contro una terza per un fidanzatino conteso, seguita dall'intervento di un ragazzo in sella a uno scooter, e dalla reazione del padre della giovane aggredita il quale, dopo avere appreso cosa era successo alla figlia, ha rintracciato l'aggressore e, scagliandosi contro di lui, ha innescato la reazione violenta degli amici del giovane. Questi, in gruppo, l'hanno pestato con calci e pugni prima e anche dopo l'incidente con il camion.

Leggi anche

Banda della minicar a Roma: cosa rischiano i due minorenni denunciati

Cronaca: Ultime notizie

Picchiato dal branco al Vomero, nel gruppo anche i figli di 2 agenti

Cronaca

Crca dieci giovani, tra i quali i figli dei due agenti, sono stati identificati dai carabinieri...

Ex Ilva, Commissari: stabilimenti Genova, Taranto e Novi Ligure aperti

Cronaca

Alcuni lavoratori dell'impianto di Cornigliano si erano staccati dal presidio di protesta, in...

Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la Prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da tre giorni in largo Eros Lanfranco.Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della Prefettura di Genova e al secondo piano battendo i caschi e urlando lo slogan 'l'Ilva di Genova non si chiude'.Genova,14 ottobre 2026.ANSA/ FABRIZIO CERIGNALE

Padova, donna azzannata alla testa da un cane sfuggito alla dog sitter

Cronaca

La vittima, che ha sporto denuncia, ha una prognosi di 7 giorni. Ipotesi di una causa civile...

Tumore seno, 4 donne su 10 non hanno ricevuto lettera per screening

Cronaca

Secondo l'indagine condotta da Salute Donna Odv su 2mila donne, il dato sale al 70% nel Sud...

Comunità ebraica Roma: "Anpi fuori da commemorazioni 16 ottobre"

Cronaca

Con queste parole il presidente Victor Fadlun chiede all'Associazione di non partecipare...

Cronaca: i più letti