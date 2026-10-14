Cagliari, incinta a 12 anni: il padre arrestato per violenza sessuale

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal gip del tribunale di Cagliari domani. Da quanto si apprende, le indagini della polizia di Stato sono partite a ottobre dello scorso anno quando la minorenne si è presentata in ospedale accompagnata dai genitori per una visita legata all'interruzione del ciclo. Sono bastati pochi esami ai medici per capire che la ragazzina era incinta. Sono stati gli stessi medici a chiamare la polizia. Agli investigatori della Squadra mobile la bambina ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale: qualcuno l'aveva aggredita in strada mentre faceva rientro a casa, abusando di lei. La Procura di Cagliari ha ordinato il prelievo del Dna dal feto e da familiari e amici della ragazzina per effettuare una comparazione. Nei giorni scorsi è arrivato il risultato che ha messo con le spalle al muro il padre della ragazzina. Ieri gli investigatori della squadra mobile sono andati ad arrestarlo e adesso si trova in una cella del carcere di Uta. Nelle prossime ore sarà fissato l'interrogatorio di garanzia che si dovrebbe tenere entro domani.