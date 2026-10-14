Avvelenate con ricina, la pista resta quella delle relazioni nascoste

Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita coniugale di Di Vita e sui recenti approfondimenti investigativi che hanno riguardato il web e il materiale sequestrato

Si rimane sulla pista delle relazioni personali e di presunti motivi sentimentali nelle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella (Campobasso), ovvero la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante le feste natalizie del 2025. Questo quanto trapela da fonti qualificate dopo gli sviluppi degli ultimi giorni. L'indagine ruota attorno a relazioni nascoste e a quanto emerso dai recenti approfondimenti investigativi che hanno riguardato il web e il materiale sequestrato.