Sigarette, aumento dei prezzi di stick e tabacchi trinciati da oggi

Gli adeguamenti effettivi dipenderanno dalle marche e saranno recepiti nei listini pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La stessa programmazione fiscale prevede ulteriori rincari nel 2028, quando l’incremento medio potrebbe arrivare a 40 centesimi a pacchetto

Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.