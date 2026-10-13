Negli ultimi tempi la donna si sarebbe concentrata tra Bressanone e Vipiteno, dove sono stati segnalati nuovi episodi. La situazione è diventata talmente esasperante che alcuni commercianti hanno esposto le sue fotografie nei propri locali, con l’obiettivo di avvertire gli altri esercenti

Si sposta di continuo per consumare pasti e dormire negli alberghi senza pagare. Oltre 300 denunce accumulate nel Nord Italia. E’ tra Bressanone e Vipiteno che una donna italiana di 57 anni soprannominata “ la scroccona seriale” ha collezionato più sanzioni per casi di insolvenza fraudolenta. Lo racconta il Corriere della Sera .

Attenti alla “scroccona seriale”

Tutti parlano di lei, in molti temono di incontrarla nei propri locali o hotel. Tanto è vero che alcuni esercenti hanno deciso di esporre le sue foto nel tentativo di allertare i colleghi. Nell’ultimo episodio è dovuta intervenire la polizia presso un ristorante di Bressanone, perché la donna in evidente stato di ebbrezza si è rifiutata di pagare un conto di 60 euro, dichiarando di non avere con sé denaro né documenti. E’ scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta, oltre che una sanzione amministrativa per la manifesta ubriachezza. Mentre in una struttura alberghiera cittadina dove la 57enne aveva prenotato un soggiorno di due notti fornendo una carta di pagamento elettronico non valida, il proprietario dell’albergo ha dovuto chiamare la polizia quando ha visto che la donna non voleva saldare il conto.