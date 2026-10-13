Milano, multe potrebbero tornare cartacee. Sì del consiglio comunale

L'aula ha approvato a larga maggioranza l'ordine del giorno a prima firma del consigliere Pd Michele Albiani ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il comune di Milano potrebbe reintrodurre l'avviso cartaceo delle multe. Il Consiglio comunale ha infatti approvato con larga maggioranza l'ordine del giorno a prima firma del consigliere Pd Michele Albiani, presidente della Commissione Sicurezza del Comune, che ha spiegato che il documento "completa la delibera sul Taser con azioni concrete su quattro fronti".

"Scarsa deterrenza della notifica digitale" "La Giunta - ha aggiunto Albiani - è invitata a valutare in alcuni casi la reintroduzione del foglietto cartaceo sul parabrezza in caso di sosta irregolare, a fianco della notifica digitale che ha mostrato un limite evidente all'effetto deterrenza".

Il centrodestra vota a favore ma attacca la maggioranza Anche una parte del centrodestra ha votato a favore della reintroduzione del 'foglietto'. Tuttavia, per il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, si tratta di una mossa elettorale per rimediare a un'azione "che l'assessore Granelli e la giunta Sala avevano sostenuto a gran voce e ora il Consiglio comunale, a pochi mesi dalle elezioni, cancella sonoramente all'unanimità" solamente per "cancellare le tracce di tutti i misfatti politici di cui la sinistra milanese si è resa responsabile".

Supporto psicologico per gli agenti Il testo non si limita a proporre il ritorno dell'avviso cartaceo per le multe, occupandosi anche della salute degli agenti di polizia locale. La Giunta, ha proseguito Albiani, "è invitata poi a prevedere nel prossimo bilancio uno stanziamento per il supporto psicologico degli agenti almeno pari a quello sostenuto per l'acquisizione del Taser" perché "chi opera quotidianamente in condizioni di stress elevato ha diritto a servizi di ascolto e sostegno adeguati, e la loro assenza si traduce in costi umani e organizzativi che la comunità non può permettersi".