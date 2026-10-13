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Bologna, inchiesta su 20enne morta tre settimane dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso

Cronaca

La giovane è deceduta nella sua casa di Sala Bolognese l’8 ottobre. A metà settembre si era recata in pronto soccorso per un sospetto attacco epilettico ed era stata sottoposta ad accertamenti. L’apertura dell’indagine per omicidio colposo rappresenta un passaggio formale per svolgere gli accertamenti necessari

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La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giulia Guidotti, ventenne deceduta nella sua casa di Sala Bolognese l’8 ottobre. La giovane, come riporta la Repubblica Bologna, a metà settembre si era recata in pronto soccorso per un sospetto attacco epilettico ed era stata sottoposta ad accertamenti. I medici le avevano anche prescritto ulteriori esami specialistici ma la giovane è morta prima di poterli effettuare. L’apertura dell’inchiesta per omicidio colposo rappresenta un passaggio formale per svolgere gli accertamenti necessari e valutare se vi sia un collegamento tra l’ingresso in pronto soccorso e la successiva morte. Le prime risposte potrebbero arrivare dall’autopsia che sarà effettuata a breve.

Giulia Guidotti

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