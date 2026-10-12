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Teatri, salta rinnovo contratto. Sindacati indicono sciopero

Cronaca

L'annuncio è stato dato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc-Uil al termine dell'incontro con Federvivo andato a vuoto. Le modalità della mobilitazione saranno definite dal coordinamento unitario del 14 ottobre

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Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc-Uil, già in stato di agitazione, proclamano lo sciopero dei lavoratori dei Teatri. Nella nota diffusa dalle sigle si legge che la decisione è stata presa di fronte alla "persistente indisponibilità della controparte a fornire risposte adeguate alle richieste sindacali". Le modalità della mobilitazione, annunciano però i sindacati, saranno definite dal coordinamento unitario che si terrà il 14 ottobre. Sindacati e Federvivo si sono incontrate oggi per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Teatri e Scritturati scaduto nel 2021. 

La replica di Federvivo

La replica di Federvivo è arrivata immediatamente. L'organizzazione l'ha diffusa con una nota in cui si dice "consapevole della difficile fase economica che stanno attraversando i lavoratori e le lavoratrici segnata dalla perdita del potere d'acquisto" ma anche "al tempo stesso dell'esigenza di garantire la sostenibilità e la sopravvivenza delle imprese del settore", e in forma di aver "presentato una proposta economica che rappresenta uno sforzo rilevante e concreto, alla luce del fatto che, allo stato attuale, non siano previste risorse aggiuntive da parte del sistema pubblico".

La proposta di Federvivo

Questi i dettagli della proposta presentata da Federvivo: "Per il personale scritturato: un incremento del 20% delle diarie, con decorrenza immediata; un aumento del 20% dei minimi tabellari in tre annualità (10% il primo anno, 5% il secondo, 5% il terzo), a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per il personale dipendente: un incremento del 20% delle diarie, con decorrenza immediata; un incremento del 18% dei minimi tabellari, ripartito in tre annualità a decorrere dal 1° gennaio 2027; ⁠il passaggio da 5 a 10 scatti di anzianità biennali".

Federvivo: "Disponibili a proseguire il confronto"

L'organizzazione conclude: "Nel prendere atto con dispiacere della decisione delle organizzazioni sindacali, ritenendo che la proposta fatta garantisse fin da subito una positiva risposta alle necessità dei lavoratori", Federvivo "resta comunque disponibile a proseguire per una conclusione celere del rinnovo nel rispetto dei lavoratori e delle imprese".

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