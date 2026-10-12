Parma, Esselunga evacuata per allarme bomba: ipotesi tentata rapina

Un involucro non identificato è stato abbandonato all'interno del supermercato, nei pressi della cassaforte centrale. Dopo l'evacuazione della zona, gli artificieri sono intervenuti e hanno bonificato l'area

Mattinata di tensione all’Esselunga di via Traversetolo a Parma, evacuata nelle prime ore del mattino prima dell’apertura al pubblico. Il tutto, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe da ricollegare a un tentativo di furto avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 ottobre: una banda di rapinatori ha divelto l’inferriata esterna per introdursi nel supermercato e ha lasciato vicino alla posta pneumatica (che trasferisce il denaro dalle casse alla cassaforte centrale) un involucro non identificato contenente dell’esplosivo, probabilmente destinato a far saltare in aria la cassaforte. Un piano evidentemente fallito: i malviventi hanno abbandonato sul posto l’esplosivo.

L'intervento degli artificieri

Vigili del fuoco e mezzi di primo soccorso sono stati allertati alle 7:20, il supermercato non è stato aperto al pubblico e i pochi dipendenti già giunti sul posto di lavoro sono stati evacuati. Successivamente sono arrivati gli artificieri, che hanno completato il lavoro di bonifica alle 10:40, e i carabinieri per i rilievi del caso. Sono in corso indagini per identificare i responsabili.