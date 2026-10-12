Un 28enne di origine marocchina è stato arrestato per tentata rapina e violenza sessuale dal Nucleo radiomobile di Milano. Il giovane, in via della Spiga, nel tentativo di rapinare della borsa a una donna 34enne, l'ha aggredita fisicamente. Il fatto è accaduto domenica mattina, mentre la donna camminava per strada.



Secondo quanto ricostruito da Milano Today, l'uomo avrebbe bloccato la donna, palpeggiandola e cercando di baciarla. Alla reazione della donna, sarebbe scattata la violenza con pugni sul volto e il tentato furto della borsa della 34enne. Le urla delle vittima hanno attirato l'attenzione di una guardia giurata che ha chiamato i soccorsi e fornito una descrizione dell'uomo. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno individuato l'uomo, arrestandolo e portandolo nel carcere di San Vittore.