Cede balconcino in abitazione nel Napoletano, quattro feriti

Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia
Grave incidente a Santa Maria la Carità, nel Napoletano. Quattro persone sono rimaste ferite per il cedimento di un balconcino in un'abitazione in via del Canneto numero 76. L'appartamento, che si trova al piano ammezzato di una palazzina, era in ristrutturazione e disabitato.
Cosa sappiamo
Erano andati a vedere un immobile in ristrutturazione, i quattro familiari rimasti gravemente feriti nel crollo di un balcone. In quel momento erano presenti sul balcone quattro persone: padre, figlio, figlia e genero. Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sono in corso i rilievi e sono state avviate le indagini, condotte dai carabinieri.