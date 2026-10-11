Cede balconcino in abitazione nel Napoletano, quattro feriti

Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia

Cosa sappiamo

Erano andati a vedere un immobile in ristrutturazione, i quattro familiari rimasti gravemente feriti nel crollo di un balcone. In quel momento erano presenti sul balcone quattro persone: padre, figlio, figlia e genero. Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sono in corso i rilievi e sono state avviate le indagini, condotte dai carabinieri.