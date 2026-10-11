Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cede balconcino in abitazione nel Napoletano, quattro feriti

Cronaca

Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Grave incidente a Santa Maria la Carità, nel Napoletano. Quattro persone sono rimaste ferite per il cedimento di un balconcino in un'abitazione in via del Canneto numero 76. L'appartamento, che si trova al piano ammezzato di una palazzina, era in ristrutturazione e disabitato. 

Cosa sappiamo

Erano andati a vedere un immobile in ristrutturazione, i quattro familiari rimasti gravemente feriti nel crollo di un balcone. In quel momento erano presenti sul balcone quattro persone: padre, figlio, figlia e genero. Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sono in corso i rilievi e sono state avviate le indagini, condotte dai carabinieri. 

Cronaca: Ultime notizie

Cede balconcino in abitazione nel Napoletano, quattro feriti

Cronaca

Tutti hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale...

Barcolana 2026, 58^ edizione della storica regata nel Golfo di Trieste

Cronaca

La regata più grande del mondo quest'anno conta 1.858 imbarcazioni iscritte. Anche il ministro...

15 foto

Speleologo bloccato in una grotta nel Nuorese, in corso intervento

Cronaca

L'uomo è caduto per 10 metri dopo il cedimento di terra, pietre e massi durante l'esplorazione...

Milano, cinque feriti in incendio condominio di via Bottoni

Cronaca

Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di cinque piani e nel giro di pochi...

Bufera su Reggio Children, Comunità ebraica: “Metodi da terzo Reich”

Cronaca

La società Reggio Children avrebbe chiesto a insegnanti israeliani e americani, in visita a...

Cronaca: i più letti