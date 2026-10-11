Meteo, lunedì ancora piogge e rovesci sparsi: le regioni a rischio

Introduzione
Pressione in aumento, una perturbazione abbandona l'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo nuvoloso su gran parte delle regioni. Il tempo invece sarà instabile con precipitazioni localmente intense su Molise e Puglia centro settentrionale. Qualche pioggia interesserà anche le coste tirreniche di Campania, Calabria e Sicilia. Clima mite. Le previsioni meteo a cura dell'Aeronautica italiana.
Quello che devi sapere
Settimana variabile
Pressione in lento aumento, veloce impulso instabile su alcune regioni. La giornata sarà contrassegnata da un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota, se non qualcuna veloce in Emilia Romagna al mattino e nel pomeriggio sui settori appenninici centro meridionali, localmente fin sulle coste della Campania. Venti deboli dai quadranti settentrionali.
Le previsioni meteo per lunedì 12 ottobre
Domani estesa copertura nuvolosa per quasi tutto il periodo, ma senza fenomeni associati, a eccezione dell'Appennino emiliano, dove, dalla tarda mattinata, sono previsti rovesci sparsi in esaurimento serale, e dei bacini dell'alto Adriatico, interessati da locali piovaschi in rapido esaurimento. Centro e Sardegna: giornata all'insegna delle nubi con cielo molto nuvoloso; previsti rovesci a inizio giornata a partire dalla Sardegna meridionale; i fenomeni si estenderanno dalla tarda mattinata sull'Appennino toscano, su Marche, Abruzzo e Umbria orientale, per poi esaurirsi in serata. Sud e Sicilia: condizioni di maltempo esteso con addensamenti compatti e fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale sui settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia; le precipitazioni persisteranno fino a sera sulle coste tirreniche e sui settori ionici della Calabria.
Le temperature
Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione su Lombardia centro-settentrionale, Triveneto, regioni adriatiche e isole maggiori; in aumento altrove, con tendenza a un deciso aumento sui bacini di Toscana e Calabria tirrenica. Massime: in forte diminuzione sull'Appennino centro-settentrionale, stazionarie o in flessione negli altri settori, ad eccezione di Puglia, Sicilia settentrionale e coste liguri e campane, dove sono invece previste in aumento. Venti: da deboli a moderati nord-occidentali sulla Sardegna, da deboli a moderati orientali su Veneto e Romagna; deboli di direzione variabile altrove. Mari: da mossi a molto mossi quasi tutti i bacini, ad eccezione del mar Adriatico centro-settentrionale, che risulterà da quasi calmo a poco mosso.
Tempo previsto per lunedì e martedì
Al nord cielo in genere poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti mattutini in rapido diradamento. Centro e Sardegna: prevalenza di cielo limpido o al piu' poco nuvoloso; attesi annuvolamenti mattutini con qualche rovescio sui settori adriatici, in generale attenuazione serale. Sud e Sicilia: piogge isolate al mattino, con possibili rovesci sulla Sicilia; i fenomeni saranno in generale attenuazione serale, a eccezione di residui piovaschi sulle aree ioniche. Temperature: minime stazionarie o in flessione su quasi tutte le regioni, a esclusione del nord-ovest, delle aree ioniche e della Sicilia, dove saranno invece in aumento. Massime stazionarie o in flessione sulle regioni tirreniche, ioniche, del basso Adriatico e settentrionali, ad eccezione delle Alpi, dell'Appennino tosco-emiliano, dell'alto Adriatico e della Sardegna, dove saranno invece in aumento. Venti: da moderati a forti settentrionali, con locali raffiche, sulle regioni adriatiche e ioniche; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali negli altri settori. Mari da molto mosso ad agitato il mar Ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini.
Mercoledi'
Il cielo si presenterà per lo più nuvoloso con nuvolosità alta e stratiforme con ampie schiarite durante la giornata; temperature in aumento al centro-nord, stazionarie o in diminuzione al sud; venti forti settentrionali sulle regioni del basso Adriatico e ioniche, deboli di direzione variabile altrove; mari da molto mosso ad agitato il mar Ionio, da mossi a molto mossi i restanti mari.
Giovedi'
Annuvolamenti poco compatti in un contesto generalmente asciutto con successivi ampi rasserenamenti ovunque; temperature in aumento in tutte le regioni; venti da moderati a forti settentrionali sulle regioni del basso Adriatico e ioniche, deboli di direzione variabile altrove; mari da molto mosso ad agitato il mar Ionio, da mossi a molto mossi il basso Tirreno e il basso Adriatico, da poco mossi a mossi i restanti settori.
Venerdì e sabato
Nella giornata di venerdì il cielo si presenterà senza soluzione di continuità per lo più coperto da nubi medio-alte e stratiformi, ma senza fenomeni di rilievo; sabato la giornata sarà all'insegna delle nubi, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse a partire dal nord per poi estendersi sulle regioni dell'alto Tirreno e la Sardegna.