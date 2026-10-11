Meteo, lunedì ancora piogge e rovesci sparsi: le regioni a rischio

Al nord cielo in genere poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti mattutini in rapido diradamento. Centro e Sardegna: prevalenza di cielo limpido o al piu' poco nuvoloso; attesi annuvolamenti mattutini con qualche rovescio sui settori adriatici, in generale attenuazione serale. Sud e Sicilia: piogge isolate al mattino, con possibili rovesci sulla Sicilia; i fenomeni saranno in generale attenuazione serale, a eccezione di residui piovaschi sulle aree ioniche. Temperature: minime stazionarie o in flessione su quasi tutte le regioni, a esclusione del nord-ovest, delle aree ioniche e della Sicilia, dove saranno invece in aumento. Massime stazionarie o in flessione sulle regioni tirreniche, ioniche, del basso Adriatico e settentrionali, ad eccezione delle Alpi, dell'Appennino tosco-emiliano, dell'alto Adriatico e della Sardegna, dove saranno invece in aumento. Venti: da moderati a forti settentrionali, con locali raffiche, sulle regioni adriatiche e ioniche; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali negli altri settori. Mari da molto mosso ad agitato il mar Ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini.