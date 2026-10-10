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Verona, bambina investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone: è grave

Cronaca

La piccola è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale della città scaligera. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri

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Dramma a Casaleone, in provincia di Verona. Una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa. La piccola è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in codice rosso con l'elicottero di Verona Emergenza, dove è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica all'Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. 

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