Strage Crans-Montana, procura Sion apre inchiesta per fuga di notizie

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Strage Crans-Montana, procura di Sion apre inchiesta per fuga di notizie

Cronaca

Al centro di questo nuovo filone investigativo - distinto da quello sul rogo del Constellation - ci sarebbero le denunce e le segnalazioni di alcuni avvocati della difesa che lamentano la diffusione alla stampa di documenti e informazioni secretati dalla procura

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La procura di Sion ha aperto un'inchiesta penale sulla fuga di notizie relativa all'indagine sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Di questo fascicolo - secondo quanto ha appreso l'Ansa - è titolare il procuratore Laurent Mosching, delegato dalla procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey. Al centro di questo nuovo filone investigativo - distinto da quello sul rogo del Constellation - ci sarebbero, tra gli altri documenti, le denunce e le segnalazioni di alcuni avvocati della difesa che lamentano la diffusione alla stampa di documenti e informazioni secretati dalla procura.

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