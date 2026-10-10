Strage Crans-Montana, procura Sion apre inchiesta per fuga di notizie

Al centro di questo nuovo filone investigativo - distinto da quello sul rogo del Constellation - ci sarebbero le denunce e le segnalazioni di alcuni avvocati della difesa che lamentano la diffusione alla stampa di documenti e informazioni secretati dalla procura

La procura di Sion ha aperto un'inchiesta penale sulla fuga di notizie relativa all'indagine sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Di questo fascicolo - secondo quanto ha appreso l'Ansa - è titolare il procuratore Laurent Mosching, delegato dalla procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey. Al centro di questo nuovo filone investigativo - distinto da quello sul rogo del Constellation - ci sarebbero, tra gli altri documenti, le denunce e le segnalazioni di alcuni avvocati della difesa che lamentano la diffusione alla stampa di documenti e informazioni secretati dalla procura.