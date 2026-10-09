Il 12 giugno 2016, in via Brioschi, a Milano, Micaela Masella moriva in un’esplosione provocata dal suo ex compagno Giuseppe Pellicanò . Insieme a lei persero la vita i vicini di casa Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, mentre le due figlie della coppia (che oggi hanno 21 e 16 anni) rimasero gravemente ferite. Dieci anni dopo, un festival vuole ricordare le vittime della strage e fornire "strumenti per riconoscere la violenza di genere e disinnescarla"

Il 12 giugno 2016, in via Brioschi, a Milano, Micaela Masella moriva in un’esplosione, provocata dal suo ex compagno Giuseppe Pellicanò , che non accettava la fine della loro relazione. Insieme a lei morirono i vicini di casa Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, mentre le due figlie della coppia (che oggi hanno 21 e 16 anni) rimasero gravemente ferite. Dieci anni dopo, arriva un festival per ricordare le vittime della strage , dedicato alla prevenzione della violenza di genere. A ideare e animare “Disinneschi” un gruppo di genitori e cittadini del quartiere. “Preservare la memoria per noi è importante, ma volevamo fare anche qualcosa di concreto”, spiega il collettivo Un passo con Micaela. “Disinneschi nasce dalla voglia di far arrivare a tutte e a tutti gli strumenti per riconoscere la violenza di genere, e quindi per disinnescarla”.

La serata inaugurale

La serata inaugurale, che si terrà martedì 13 ottobre a partire dalle 20 nella sala consiliare Walter Tobagi del Municipio 5, in viale Tibaldi, unirà musica, teatro e dibattiti proprio con l’obiettivo di offrire a chi partecipa degli strumenti in più per imparare a riconoscere la violenza di genere. In parallelo, dalle 20:00 alle 22:00, la Biblioteca del municipio 5 resterà eccezionalmente aperta per accogliere bambini e bambine con letture e laboratori. Durante la serata verrà proiettato il cortometraggio “Quel giorno” prodotto da Trees Home Film (guarda un estratto nel video in alto). Spazio anche al ricordo di Micaela, nelle parole della sua famiglia e a un dialogo sulla giustizia a due voci con Silvia Belloni e Roberta Cossia, moderato da Benedetta Tobagi. Nel corso della serata si terrà esibizione live di Andrea Mirò nello spettacolo “La nostra voce conta”. (Qui il programma completo). La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione, a questo link.

I prossimi appuntamenti

La serata del 13 ottobre è solo l’inizio di un percorso. Nei prossimi mesi Disinneschi entrerà nelle scuole con laboratori e attività per bambine e bambini, e proporrà momenti di incontro per i genitori e per tutta la comunità del quartiere. Il percorso culminerà nella primavera del 2027 con un grande evento.