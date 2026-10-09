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Addio a Francesco Tedesco, storico giornalista dell'Ansa a Napoli: aveva 53 anni

Cronaca
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Il giornalista è morto dopo una grave malattia. Lo ricordano i colleghi dell’agenzia stampa che negli anni lo avevano apprezzato per il suo entusiasmo e la professionalità. I funerali saranno il 10 ottobre a Napoli, nella Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore in via Scala

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Lutto nel mondo del giornalismo e della comunicazione per la morte di Francesco Tedesco, storico collaboratore dell’Ansa. Nato a Napoli, aveva studiato e lavorato per diventare giornalista professionista. Si è spento a 53 anni dopo una malattia: un periodo difficile durante il quale Tedesco ha continuato a lavorare con entusiasmo e professionalità. Lascia la moglie e una figlia. I funerali si svolgeranno il 10 ottobre a Napoli alle ore 11 nella Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore in via Scala, all'angolo con via Simone Martini. 

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La carriera

Dopo gli inizi all'agenzia Rotopress, nel 2005 aveva cominciato un lungo sodalizio lavorativo con l'Ansa nella sede di Napoli, prima nel progetto ANSAmed e poi diventando punto di riferimento per il notiziario generale, specializzandosi nelle coperture di avvenimenti politici e sportivi. Alla collaborazione con l'agenzia, alternava il lavoro nel settore degli uffici stampa. I colleghi dell’agenzia stampa lo ricordano con la stima dovuta a chi, negli anni, si è fatto apprezzare da diverse generazioni: Francesco Tedesco aveva costruito una solida reputazione professionale basata sull'equilibrio, l'affidabilità e le esclusive che sapeva mettere a segno, e che lo avevano fatto conoscere e apprezzare in tutte le redazioni campane. 

Sindaco Manfredi: "Straordinaria professionalità e rigorosa preparazione"

Alla notizia della morte di Tedesco è arrivato il cordoglio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme a quello di tutta la Giunta e dell'Amministrazione comunale. "Di Francesco tutti noi abbiamo sempre apprezzato ed ammirato la straordinaria professionalità, la rigorosa preparazione e, soprattutto, la grande umanità che ha costantemente riposto nel suo lavoro e nei rapporti personali. È una grave perdita per la nostra comunità e per quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui e conoscerlo da vicino". Come si legge nella nota dell'Amministrazione partenopea, "in questo momento di dolore, il sindaco, la Giunta e la città di Napoli si stringono con affetto e vicinanza alla famiglia, ai colleghi dell'Ansa e a tutti i suoi cari".

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