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Terremoto di magnitudo 4.7 al largo delle isole Eolie

Cronaca

La scossa è stata registrata alle  5:42. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina)

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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle  5:42 al largo delle isole Eolie. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina). 

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