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Pordenone, trovato morto il 79enne scomparso a Cordenons dopo essere uscito in bici

Cronaca

Le ricerche erano cominciate nel primo pomeriggio di ieri, dopo che i carabinieri avevano ritrovato la bicicletta dell'uomo sull'argine del torrente a Montereale Valcellina

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Il corpo senza vita di un anziano di Cordenons (Pordenone), che ieri era uscito in bicicletta senza più far rientro a casa, è stato trovato oggi pomeriggio nei pressi della diga del torrente Cellina, in queste settimane totalmente asciutto. Le ricerche erano cominciate nel primo pomeriggio, dopo che i carabinieri avevano ritrovato la bicicletta dell'uomo sull'argine del torrente a Montereale Valcellina. I vigili del fuoco hanno fatto partire estese ricerche con i Soccorritori fluviali alluvionali e personale specializzato in Topografia applicata al soccorso ma il corpo è stato rintracciato dalle squadre a piedi. Successivamente il corpo è stato recuperato con Drago 149, l'elicottero del Reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. Al vaglio dei carabinieri le cause del decesso.

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