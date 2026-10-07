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Cortina, escursionista 63enne precipita e muore sulle Tofane: individuato grazie al Gps

Cronaca

Constatato il decesso, la salma è stata trasferita all'ospedale Codivilla, dove attendevano le squadre del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza

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Preoccupati perché non riuscivano più a contattarlo, dopo che l'applicazione che ne seguiva l'itinerario indicava sempre la stessa posizione, i familiari di un uomo italiano di 63 anni in escursione sulle Tofane hanno avvisato ieri i carabinieri di Cortina d'Ampezzo (Belluno). Verso le 16.20 la centrale del Suem 118 ha inviato l'elicottero di Pieve di Cadore in direzione della Tofana di Dentro che ha individuato il corpo esanime dell'uomo in un canale, circa 70 metri sotto il tracciato che conduce dalle creste di Cima Formenton verso il bivacco Baracca degli Alpini. Constatato il decesso, la salma è stata trasferita all'ospedale Codivilla, dove attendevano le squadre del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza.

 

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