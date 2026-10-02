È online il bando per il reclutamento di allievi Marescialli, riservato ai candidati tra i 18 e i 28 anni con laurea in ambito scientifico, umanistico, sanitario o ambientale. Domande entro il 30 ottobre 2026
L'Arma dei Carabinieri ha pubblicato un concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli in possesso di laurea. Dei 400 posti disponibili, 390 sono destinati ai cittadini italiani, mentre 10 sono riservati ai candidati bilingue della Provincia autonoma di Bolzano. Il bando è online dal 1° ottobre e le domande potranno essere presentate fino al 30 ottobre 2026 attraverso il portale dell'Arma.
Come sono suddivisi i posti
I posti vengono assegnati anche in base all'area di laurea posseduta dai candidati: 170 posti per l'area scientifico-tecnologica; 130 posti per l'area umanistico-sociale; 60 posti per l'area ambientale, forestale e agroalimentare; 40 posti per l'area sanitaria. È inoltre prevista una riserva di 98 posti a favore di alcune categorie, tra cui figli e coniugi del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio, diplomati delle Scuole Militari e assistiti degli istituti di assistenza per gli orfani dei militari.
Requisiti per partecipare
Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni in possesso di una laurea appartenente alle classi indicate nel bando. Tra i requisiti richiesti figurano: godimento dei diritti civili; condotta incensurabile; assenza di condanne per delitti colposi; assenza di procedimenti penali in corso per delitti non colposi.
Come presentare la domanda
La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente attraverso la sezione "Concorsi" del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, all'indirizzo www.carabinieri.it. Per accedere alla procedura è necessario utilizzare Spid e carta d'identità elettronica.
Le prove del concorso
L'iter selettivo prevede tre fasi. Si parte con una prova preliminare consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale. Segue la prova scritta, finalizzata ad accertare la conoscenza della lingua italiana, oppure tedesca per i candidati interessati ai posti riservati a Bolzano. Il percorso comprende inoltre: prove di efficienza fisica, tra cui corsa piana di 1.000 metri e piegamenti sulle braccia; accertamenti psicofisici; accertamenti attitudinali con test e colloqui; colloquio orale finale. L'esame orale prevede l'interrogazione su quattro tesi estratte a sorte tra le materie indicate nel bando. La selezione si conclude con la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.