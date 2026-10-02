È online il bando per il reclutamento di allievi Marescialli, riservato ai candidati tra i 18 e i 28 anni con laurea in ambito scientifico, umanistico, sanitario o ambientale. Domande entro il 30 ottobre 2026

L'Arma dei Carabinieri ha pubblicato un concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli in possesso di laurea. Dei 400 posti disponibili, 390 sono destinati ai cittadini italiani, mentre 10 sono riservati ai candidati bilingue della Provincia autonoma di Bolzano. Il bando è online dal 1° ottobre e le domande potranno essere presentate fino al 30 ottobre 2026 attraverso il portale dell'Arma.