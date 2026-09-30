Il ragazzo, di nazionalità polacca, intorno alle 11 di questa mattina è precipitato da un palazzo in zona Gae Aulenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente: la vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera per dirigersi verso Corso Como ed è precipitato in un cavedio. Sul posto la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica
Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un’altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente: il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio.
Cosa sappiamo
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del vicino Comando di via Messina. Immediato anche l’intervento dei sanitari del 118 ma per il 21enne non c’era più niente da fare. La polizia è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente anche attraverso l'ausilio delle telecamere di sorveglianza.