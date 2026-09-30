Il ragazzo, di nazionalità polacca, intorno alle 11 di questa mattina è precipitato da un palazzo in zona Gae Aulenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente: la vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera per dirigersi verso Corso Como ed è precipitato in un cavedio. Sul posto la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica