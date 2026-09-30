La vittima aveva 48 anni. Stava svuotando il solaio di un edificio quando, stando alle prime informazioni, è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. Illeso un altro operaio che era con la vittima. Sul posto carabinieri e polizia locale che indagano sulla dinamica
Incidente sul lavoro nel Milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un’altezza di circa otto metri. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
Cosa sappiamo
L’allarme è scattato intorno alle 10.30. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare l’uomo ma per lui ormai non c’era più niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco di Legnano e Abbiategrasso che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sulla dinamica dell'incidente indagano carabinieri e polizia locale.