L'uomo ha chiamato il 112 riferendo quanto aveva fatto e poi si è allontanato dall'abitazione: è stato rintracciato dai carabinieri mentre vagava a piedi a Pellezzano, dov'è avvenuto il fatto. Gli inquirenti l'hanno fermato con l'accusa di omicidio aggravato

Prima ha chiamato il 112, riferendo ciò che aveva fatto. Poi è stato rintracciato e identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano, nel Salernitano, dov'è accaduto l'episodio. Così, un 53enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che, nella notte, avrebbe ucciso la madre 85enne. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe strangolato la mamma per dissidi familiari pregressi. Il delitto è avvenuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano di via Nicotera, da dove poi il figlio si sarebbe allontanato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino coordinati dalla procura di Salerno.