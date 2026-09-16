È successo all’istituto Monte Amiata di Rozzano. Decisivo l’intervento di una professoressa che ha fermato il ragazzo che aveva stretto le mani al collo a un compagno, poi portato in ospedale per controlli. Non è grave

Ha stretto le mani al collo a un compagno di classe, facendogli perdere i sensi. È successo all'istituto Monte Amiata di Rozzano, alle porte di Milano. La vittima, un ragazzino di 12 anni, è stato immediatamente soccorso da una professoressa e portato dal 118 in codice giallo all'ospedale San Paolo di Milano.

L’aggressore era stato sospeso per un episodio analogo

L'aggressione è avvenuta improvvisamente in aula, davanti agli altri studenti, durante la lezione di arte. La professoressa presente in aula è intervenuta con tempestività per prestare i primi soccorsi al giovane aggredito e allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno trasportato il 12enne in codice giallo all'ospedale San Paolo di Milano. L'anno scorso - a quanto si apprende - l'aggressore, coetaneo della vittima, era stato sospeso per un episodio analogo ai danni di un altro compagno di classe.