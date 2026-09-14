Congo, operatori anti-Ebola aggrediti durante le sepolture

A Butembo, nella Repubblica Democratica del Congo, le squadre incaricate delle sepolture sicure delle persone sospettate di essere morte per Ebola denunciano un aumento degli attacchi da parte della popolazione locale. Un operatore è stato ferito con un machete e in alcuni interventi manca la protezione delle forze di sicurezza. Anche il centro sanitario Espoir è stato vandalizzato e incendiato, con la distruzione di farmaci e attrezzature. Secondo i dati ufficiali diffusi il 14 settembre, i casi confermati di Ebola sono saliti a 7.200, con 3.475 morti.