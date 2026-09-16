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Bambina di 2 anni morta dopo il ricovero in ospedale a Milano: tre medici indagati

Cronaca
©Ansa

La piccola era stata inizialmente portata al pronto soccorso di Rho, dove operano i tre dottori iscritti nel fascicolo. Poi, una volta trasferita al Buzzi, la situazione era degenerata fino al decesso

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Tre medici indagati dalla Procura per la morte della bambina che, a 2 anni, è morta nella notte tra l'8 e il 9 settembre all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. I tre iscritti nel fascicoglio degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo non operano al Buzzi ma all'ospedale di Rho, dove la piccola era stata inizialmente ricoverata al pronto soccorso. Le iscrizioni sono propedeutiche allo svolgimento dell'autopsia disposta per chiarire le cause della morte. Il fascicolo aperto d'ufficio dopo la segnalazione di una dottoressa del Buzzi vede anche la querela sporta da una zia della piccola ai carabinieri.

La ricostruzione

La bambina di nome Anastasia era stata portata dopo una visita dal pediatra in pronto soccorso per dolori addominali probabilmente scatenati da una possibile occlusione intestinale che le aveva causato una situazione di costipazione. Nella struttura di Rho le sue condizioni si sono aggravate fino all'arresto cardiocircolatorio. Inutile è stato il trasporto d'urgenza alla struttura pediatrica di Milano dove è stato dichiarato il decesso.

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