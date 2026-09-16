Tentò di rapire bimba al supermercato: assolto per vizio di mente

Aveva tentato di rapire una bambina mentre usciva da un supermercato di Bergamo con sua mamma. L'uomo, subito arrestato dalla polizia e attualmente ricoverato in una Rems, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata disposta la misura di sicurezza in una Rems per almeno due anni.

Cosa era accaduto

L'episodio era avvenuto lo scorso 14 febbraio in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo: l'uomo aveva improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un supermercato. La donna era riuscita a opporsi con forza e aveva immediatamente chiesto aiuto. Il padre era a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina era poi stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che avevano evidenziato la frattura di un femore.