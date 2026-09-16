Tentò di rapire bimba al supermercato: assolto per vizio di mente

L'episodio risale allo scorso 14 febbraio in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo. Per l'uomo è stata disposta la misura di sicurezza in una Rems per almeno due anni
Aveva tentato di rapire una bambina mentre usciva da un supermercato di Bergamo con sua mamma. L'uomo, subito arrestato dalla polizia e attualmente ricoverato in una Rems, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata disposta la misura di sicurezza in una Rems per almeno due anni.
Cosa era accaduto
L'episodio era avvenuto lo scorso 14 febbraio in pieno giorno, intorno all'ora di pranzo: l'uomo aveva improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un supermercato. La donna era riuscita a opporsi con forza e aveva immediatamente chiesto aiuto. Il padre era a sua volta intervenuto per bloccare l'aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La bambina era poi stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che avevano evidenziato la frattura di un femore.