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Cronaca

Quante scuole hanno l'aria condizionata? (Spoiler: poche)

Raffaele Mastrolonardo

Il numero di edifici scolastici che sono dotati di un sistema di raffreddamento è ancora molto basso: 7,2% nell’anno scolastico 2024/25. Percentuali insufficienti anche al Sud, dove ce ne sarebbe più bisogno.

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