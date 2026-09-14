Sofia, Kean, Leonardo e Francesca sono entrati da un ingresso secondario della sede dell'istituto di via Pisacane, evitando l'ingresso principale, e hanno iniziato il loro primo giorno di scuola dopo i lunghi mesi trascorsi in ospedale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono arrivati tutti insieme, accompagnati dai genitori, i quattro ragazzi del liceo Virgilio sopravvissuti al rogo di Crans-Montana. Sofia, Kean, Leonardo e Francesca sono entrati da un ingresso secondario della sede dell'istituto di via Pisacane, evitando l'ingresso principale, e hanno iniziato il loro primo giorno di scuola dopo i lunghi mesi trascorsi in ospedale.

Un rientro graduale in mezzo ai compagni I quattro, che frequentano la quarta D dell'indirizzo di Scienze umane, hanno ritrovato i compagni dopo aver seguito le lezioni in ospedale e a casa. "Preferiamo goderci il momento", l'unica frase pronunciata da Loretta Arapi, la mamma di Leonardo Bove, che, come gli altri genitori, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Il loro rientro sarà graduale, in base alle condizioni di salute e alle indicazioni dei medici. "Il loro percorso rientra in presenza, loro ci tengono, speriamo che riescano a starci il più tempo possibile", ha spiegato il vicepreside Mario Secone fuori dalla scuola. La scuola adotterà le misure necessarie "in base a quello che ci diranno appunto i medici, ma non posso dire altro". Vedi anche Crans Montana, falsificata firma di ingegnere per ampliamento Constellation