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Etna, eruzione e nube di cenere: all'aeroporto di Catania arrivi sospesi fino alle 16

Cronaca
©Ansa

La nube di cenere si muove verso sud, in direzione dell'aeroporto di Catania. Il fenomeno è osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica

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Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeropoeto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. In base ai dati della telecamere di sorveglianza, la nube si sta muovendo verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto. Il fenomeno è osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica. Dopo l'allerta e la sospensione dei voli, la società catanese di gestione Sac ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone-Borsellino di Palermo.

 

 

Continue emissioni di cenere

Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Ingv sull'attività dell'Etna, nel vulcano sono in corso attività di degassamento a regime variabile dai crateri sommitali, associata a quasi continue emissioni di cenere dal Cratere di Nord-Est, una debole attività stromboliana e sporadiche emissioni di cenere dal cratere Bocca Nuova. Era gli "scenari attesi", quelli di una "attività esplosiva frequente ai crateri sommitali" con formazione di nubi di cenere e ricaduta di prodotti piroclastici grossolani, accompagnata da emissioni laviche in area sommitale: "Non è possibile escludere una rapida evoluzione dei fenomeni in corso verso un'attività più energetica con formazione di colonne eruttive, nubi di cenere e collassi di porzioni dei coni sommitali con formazione di flussi piroclastici". 

Approfondimento

Emissione di cenere dell'Etna, torna l'allerta rossa per l'aviazione

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