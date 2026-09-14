Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeropoeto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. In base ai dati della telecamere di sorveglianza, la nube si sta muovendo verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto. Il fenomeno è osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica. Dopo l'allerta e la sospensione dei voli, la società catanese di gestione Sac ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone-Borsellino di Palermo.