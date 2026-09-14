Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani nuova allenatrice della Russia

La notizia è stata ufficializzata dalla federazione russa. La Federazione Ginnastica d'Italia aveva interrotto i rapporti con lei dopo le denunce per presunti maltrattamenti a livello psicologico da parte di due ex ginnaste

Emanuela Maccarani è stata nominata nuova allenatrice della nazionale russa assoluta di ginnastica ritmica. La notizia è stata ufficializzata dalla federazione

L'ingaggio di Maccarani, sottolinea la nota della federazione russa, si inserisce nel "quadro degli sforzi volti a sviluppare la ginnastica ritmica e a rafforzare lo staff tecnico della squadra nazionale". Nel suo nuovo incarico l'ex allenatrice azzurra collaborerà a stretto contatto con lo staff tecnico russo, mettendo a frutto la sua esperienza internazionale nell'allenamento di atlete in esercizi di gruppo. L'ex allenatrice ripartirà quindi dalla nazionale russa - una delle più importanti nel panorama ginnico mondiale - con l'obiettivo di qualificarsi ed essere protagonista alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Anche se non è ancora certa la presenza della Russia ai prossimi Giochi.

Chi è Maccarani

Maccarani è considerata una delle specialiste più esperte e titolate nel mondo degli esercizi di gruppo e per quasi tre decenni (1996-2025) ha lavorato con la Nazionale italiana con cui ha ottenuto risultati significativi in importanti competizioni internazionali: sotto la sua guida, la squadra italiana ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Atene 2004, oltre ai bronzi olimpici Londra 2012, Tokyo 2020 e

Parigi 2024. Maccarani in Italia è stata anche membro della giunta del Coni. La Federazione Ginnastica d'Italia ha interrotto i rapporti con Maccarani dopo le denunce per presunti maltrattamenti a livello psicologico da parte di due ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini, nell'ottobre del 2022. Il processo che la vede imputata è iniziato a febbraio 2026.