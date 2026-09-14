El Niño, le previsioni per l'autunno e l'inverno in Italia

La vera incognita, sottolineata IlMeteo.it, "risiede nella sovrapposizione de El Niño con il riscaldamento globale di origine antropica". Il fenomeno “agirà come un acceleratore termico su un'atmosfera già satura di energia”. Secondo Gussoni, “In Italia, incrociandosi con le acque del Mediterraneo che hanno registrato temperature eccezionalmente elevate, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di eventi meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e i temibili Medicane (dall'unione delle parole inglesi Mediterranean e hurricane, uragano mediterraneo), eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste. Questa combinazione di fattori minaccia di esasperare ulteriormente l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio”. Gli effetti sull’Italia e sull’Europa, però, “non saranno immediate e verranno in larga parte modellate e attenuate da diverse dinamiche atmosferiche”. Per questo sarà necessario seguire l’evoluzione del fenomeno nei prossimi mesi.