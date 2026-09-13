Introduzione

La prossima settimana inizierà con condizioni meteo nel complesso stabili e soleggiate grazie alla parziale influenza dell’anticiclone delle Azzorre. La fase di bel tempo, però, sarà breve: da mercoledì 16 settembre una perturbazione in arrivo dal Nord Europa porterà un peggioramento prima al Nord e poi, nei giorni successivi, anche al Centro e al Sud. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo.it.

