Meteo, settimana al via con il sole. Da mercoledì arriva una perturbazione. Le previsioniCronaca
Introduzione
La prossima settimana inizierà con condizioni meteo nel complesso stabili e soleggiate grazie alla parziale influenza dell’anticiclone delle Azzorre. La fase di bel tempo, però, sarà breve: da mercoledì 16 settembre una perturbazione in arrivo dal Nord Europa porterà un peggioramento prima al Nord e poi, nei giorni successivi, anche al Centro e al Sud. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Lunedì e martedì con tempo stabile
Lunedì 14 e martedì 15 settembre saranno caratterizzati da condizioni generalmente stabili e in prevalenza soleggiate. L’anticiclone delle Azzorre influenzerà parzialmente l’Italia, favorendo anche un contenuto aumento delle temperature rispetto ai valori più freschi registrati negli ultimi giorni. Il centro dell’alta pressione resterà però sull’Atlantico e non riuscirà quindi a garantire una fase di stabilità prolungata sull’Italia.
Da Mercoledì 16 arriva una perturbazione
Da mercoledì 16 settembre lo scenario inizierà a cambiare. Una saccatura in discesa dal Nord Europa piloterà infatti una perturbazione verso l’Italia, dando il via a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
Nubi, piogge e temporali al Nord
I primi effetti sono attesi sulle regioni settentrionali, dove nubi, piogge e qualche temporale interesseranno soprattutto l’arco alpino e prealpino e le aree dell’alta Valle Padana.
Giovedì il maltempo raggiunge il Centro
La perturbazione si sposterà poi gradualmente verso sud. Entro giovedì 17 settembre nubi, precipitazioni e temporali raggiungeranno anche le regioni centrali, interrompendo la fase stabile e più mite dell’inizio della settimana.
Venerdì peggioramento anche al Sud
Entro venerdì 18 settembre il peggioramento dovrebbe estendersi anche alle regioni meridionali. Il passaggio perturbato sarà quindi relativamente rapido, ma coinvolgerà progressivamente buona parte della Penisola.
Nel weekend potrebbe tornare l’alta pressione
Mentre la perturbazione si sposterà verso il Sud, da ovest potrebbe avanzare ancora l’alta pressione. Se questa tendenza sarà confermata dai prossimi aggiornamenti, l’anticiclone potrebbe favorire una nuova fase di stabilità a cavallo del fine settimana, con condizioni più tranquille su buona parte dell’Italia. "È importante sottolineare, però, che si tratta ancora di una linea di tendenza e che, soprattutto per la seconda parte della settimana, saranno necessarie ulteriori conferme", sottolineano gli esperti de IlMeteo.it.
Le previsioni per oggi
La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Nord e su molte regioni del Sud. Sulla Sicilia e sulla Calabria invece l'atmosfera risulterà più instabile con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi. Mari generalmente mossi. Temperature diurne spesso sotto i 30°C.
Le previsioni per lunedì 14 settembre
Per lunedì è prevista una rimonta dell’alta pressione delle Azzorre, accompagnata da venti settentrionali. Su gran parte dell’Italia prevarranno condizioni di bel tempo, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Qualche episodio di instabilità sarà possibile sulla Sicilia centro-meridionale, con alcuni temporali. Veloci piogge potranno interessare i rilievi del Triveneto.
Le previsioni per martedì 15 settembre
Martedì 15 settembre sarà una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte dell’Italia. Al Nord il cielo sarà generalmente sereno, con qualche nube in più soltanto sui settori montuosi. Condizioni di bel tempo anche al Centro, dove prevarrà il sole. Al Sud il tempo sarà stabile su gran parte delle regioni, mentre sui settori ionici di Puglia e Sicilia saranno possibili alcune piogge.