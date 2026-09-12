Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge, temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica, espandendosi da Ovest, avvolgerà progressivamente la Penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal Nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.

Il meteo del fine settimana: sabato di transizione, domenica solare

La giornata di sabato 12 settembre vedrà ancora le regioni del versante adriatico e del Sud (escluse Campania e Sardegna) fare i conti con modeste infiltrazioni di aria instabile provenienti dai Balcani, capaci di provocare locali rovesci. La vera svolta avverrà tuttavia domenica 13 settembre, quando il sole tornerà a dominare incontrastato al Nord, al Centro e su gran parte del Mezzogiorno. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno; gli unici addensamenti, del tutto innocui e isolati, si svilupperanno sui rilievi montuosi durante le ore pomeridiane.

L'eccezione della Sicilia e il dettaglio del Sud

Il quadro meteorologico non sarà però omogeneo ovunque. La Sicilia risentirà ancora degli strascichi del precedente peggioramento: l'atmosfera sull'Isola resterà instabile, rendendo necessari gli ombrelli a causa di possibili rovesci sparsi e locali temporali, specialmente nelle aree interne e orientali. Qualche piovasco residuo e isolato potrà inoltre interessare il Salento e i rilievi della Calabria meridionale, mentre il resto del Meridione godrà di un contesto ampiamente soleggiato.

Temperature in ripresa: tornano i 30°C ma senza eccessi

Il ritorno del sole favorirà un graduale rialzo termico, riportando le temperature nelle medie stagionali. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il clima sarà ideale: le colonnine di mercurio torneranno a toccare i 30°C nelle aree interne del Centro-sud e in città come Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Al Nord il clima sarà leggermente più fresco, con massime comprese tra i 26 e i 28°C a Milano, Torino, Bologna e Venezia. Di notte, invece, l'escursione termica si farà sentire con minime pronte a scendere sotto i 17-18°C. L'ultimo grande indicatore dell'estate appena trascorsa rimarrà il mare, con i bacini italiani che registrano ancora calde temperature superficiali tra i 27 e i 28°C.

La tendenza per la nuova settimana: quanto durerà?

L'avvio della nuova settimana vedrà l'anticiclone estendersi ulteriormente verso Est, garantendo cieli sereni da Nord a Sud almeno fino a martedì. L'unica insidia è attesa per mercoledì 15 settembre, quando una perturbazione in transito sull'Europa centrale potrebbe lambire il Nord Italia, portando piogge veloci soprattutto sul Nord-Est, prima di scivolare rapidamente verso i Balcani e lasciare spazio a una nuova e prolungata stabilità atmosferica.