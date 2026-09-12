L'alta pressione riconquista l'Italia garantendo un fine settimana stabile e soleggiato su quasi tutta la penisola. Temperature in ripresa fino a 30°C nei valori massimi, mentre le minime notturne regalano un fresco autunnale. Unica eccezione al Sud, con alcune regioni alle prese con gli ultimi rovesci
Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge, temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica, espandendosi da Ovest, avvolgerà progressivamente la Penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal Nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
Il meteo del fine settimana: sabato di transizione, domenica solare
La giornata di sabato 12 settembre vedrà ancora le regioni del versante adriatico e del Sud (escluse Campania e Sardegna) fare i conti con modeste infiltrazioni di aria instabile provenienti dai Balcani, capaci di provocare locali rovesci. La vera svolta avverrà tuttavia domenica 13 settembre, quando il sole tornerà a dominare incontrastato al Nord, al Centro e su gran parte del Mezzogiorno. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno; gli unici addensamenti, del tutto innocui e isolati, si svilupperanno sui rilievi montuosi durante le ore pomeridiane.
L'eccezione della Sicilia e il dettaglio del Sud
Il quadro meteorologico non sarà però omogeneo ovunque. La Sicilia risentirà ancora degli strascichi del precedente peggioramento: l'atmosfera sull'Isola resterà instabile, rendendo necessari gli ombrelli a causa di possibili rovesci sparsi e locali temporali, specialmente nelle aree interne e orientali. Qualche piovasco residuo e isolato potrà inoltre interessare il Salento e i rilievi della Calabria meridionale, mentre il resto del Meridione godrà di un contesto ampiamente soleggiato.
Temperature in ripresa: tornano i 30°C ma senza eccessi
Il ritorno del sole favorirà un graduale rialzo termico, riportando le temperature nelle medie stagionali. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il clima sarà ideale: le colonnine di mercurio torneranno a toccare i 30°C nelle aree interne del Centro-sud e in città come Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Al Nord il clima sarà leggermente più fresco, con massime comprese tra i 26 e i 28°C a Milano, Torino, Bologna e Venezia. Di notte, invece, l'escursione termica si farà sentire con minime pronte a scendere sotto i 17-18°C. L'ultimo grande indicatore dell'estate appena trascorsa rimarrà il mare, con i bacini italiani che registrano ancora calde temperature superficiali tra i 27 e i 28°C.
La tendenza per la nuova settimana: quanto durerà?
L'avvio della nuova settimana vedrà l'anticiclone estendersi ulteriormente verso Est, garantendo cieli sereni da Nord a Sud almeno fino a martedì. L'unica insidia è attesa per mercoledì 15 settembre, quando una perturbazione in transito sull'Europa centrale potrebbe lambire il Nord Italia, portando piogge veloci soprattutto sul Nord-Est, prima di scivolare rapidamente verso i Balcani e lasciare spazio a una nuova e prolungata stabilità atmosferica.