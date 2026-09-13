L’incidente risale alla scorsa settimana ed è avvenuto nel piazzale davanti alla stazione marittima di Genova. La 62enne, in crociera e in procinto di reimbarcarsi su una nave Msc, era stata ricoverata in gravi condizioni. È morta mercoledì all’ospedale San Martino

Indagini in corso

Nel piazzale dove è avvenuto l’incidente sono presenti alcuni cantieri. In base ai primi riscontri, una ruota della carrozzina si sarebbe incastrata in un’impalcatura, provocandone il ribaltamento. Le condizioni della donna erano apparse fin da subito molto gravi e la 62enne era stata ricoverata in Rianimazione. L’ospedale ha comunicato il decesso alla Procura di Genova, che dovrà ora valutare quali accertamenti eseguire. Le indagini sono affidate alla polizia di frontiera.