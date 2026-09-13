Genova, si ribalta con la carrozzina nel piazzale dell’imbarco in porto: mortaCronaca
L’incidente risale alla scorsa settimana ed è avvenuto nel piazzale davanti alla stazione marittima di Genova. La 62enne, in crociera e in procinto di reimbarcarsi su una nave Msc, era stata ricoverata in gravi condizioni. È morta mercoledì all’ospedale San Martino
Una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all’ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima, in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a reimbarcarsi su una nave della compagnia Msc dopo un giro organizzato in città.
Indagini in corso
Nel piazzale dove è avvenuto l’incidente sono presenti alcuni cantieri. In base ai primi riscontri, una ruota della carrozzina si sarebbe incastrata in un’impalcatura, provocandone il ribaltamento. Le condizioni della donna erano apparse fin da subito molto gravi e la 62enne era stata ricoverata in Rianimazione. L’ospedale ha comunicato il decesso alla Procura di Genova, che dovrà ora valutare quali accertamenti eseguire. Le indagini sono affidate alla polizia di frontiera.